Паводок в Большеречье зашел на территорию зоопарка

Заведующая информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка Наталья Болотова рассказала ТАСС о существующей проблеме в Большеречье с приходом весны. Из-за паводка вода подступает к вольерам с животными.

Из берегов вышла река Большая, в пойме которой и расположен Большереченский зоопарк. По словам Натальи Болотовой, угрозы жизни животных еще нет, вода подошла пока только к вольеру белой медведицы.

Наталья Болотова, заведующая информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка:

— Река в этом году намного раньше вышла из берегов и уже зашла на территорию зоопарка. Пока вода дошла только до вольера белой медведицы, но никакой угрозы ее здоровью нет. У нее и так большой бассейн и есть специальная возвышенность для отдыха. Очень не хотелось бы переселять животных — для них это большой стресс.

В прошлом году в зоопарке для медведей устраивали специальные сухие помосты, где животные могли отдохнуть. Медведей единственных невозможно переселить даже во время паводка из-за отсутствия подходящих клеток.