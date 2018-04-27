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07:01 (мск), источник: Om1.ru

Паводок в Большеречье зашел на территорию зоопарка

Пока вода не угрожает здоровью и жизни животных.

Заведующая информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка Наталья Болотова рассказала ТАСС о существующей проблеме в Большеречье с приходом весны. Из-за паводка вода подступает к вольерам с животными.

Из берегов вышла река Большая, в пойме которой и расположен Большереченский зоопарк. По словам Натальи Болотовой, угрозы жизни животных еще нет, вода подошла пока только к вольеру белой медведицы.

Наталья Болотова, заведующая информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка:

 — Река в этом году намного раньше вышла из берегов и уже зашла на территорию зоопарка. Пока вода дошла только до вольера белой медведицы, но никакой угрозы ее здоровью нет. У нее и так большой бассейн и есть специальная возвышенность для отдыха. Очень не хотелось бы переселять животных — для них это большой стресс.

В прошлом году в зоопарке для медведей устраивали специальные сухие помосты, где животные могли отдохнуть. Медведей единственных невозможно переселить даже во время паводка из-за отсутствия подходящих клеток.

Добавим, что в вольерах обитает более 2 000 животных. В настоящий момент зоопарк работает в прежнем режиме.

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