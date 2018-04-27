Паводок в Большеречье зашел на территорию зоопарка
Пока вода не угрожает здоровью и жизни животных.
Пока вода не угрожает здоровью и жизни животных.
Заведующая
Из берегов вышла река Большая, в пойме которой и расположен Большереченский зоопарк. По словам Натальи Болотовой, угрозы жизни животных еще нет, вода подошла пока только к вольеру белой медведицы.
Наталья Болотова, заведующая
— Река в этом году намного раньше вышла из берегов и уже зашла на территорию зоопарка. Пока вода дошла только до вольера белой медведицы, но никакой угрозы ее здоровью нет. У нее и так большой бассейн и есть специальная возвышенность для отдыха. Очень не хотелось бы переселять животных — для них это большой стресс.
В прошлом году в зоопарке для медведей устраивали специальные сухие помосты, где животные могли отдохнуть. Медведей единственных невозможно переселить даже во время паводка
Добавим, что в вольерах обитает более 2 000 животных. В настоящий момент зоопарк работает в прежнем режиме.