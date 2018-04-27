Антирекорд года установили дороги Новосибирска
Рейтинг безопасности российских дорог за 2017 год среди
Рейтинг безопасности российских дорог за 2017 год среди
В рейтинге центра «За безопасность российских дорог» вошли 50 регионов с населением свыше одного миллиона человек. В расчете учитывались: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, число раненых и погибших в ДТП
Возглавляет рейтинг второй год подряд Томская область. В «зеленую зону» с удовлетворительной дорожной безопасностью попали Москва, Удмуртия, Тюменская, Тамбовская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Липецкая, Ивановская и Калужская области. В Москве и Тюмени за год число аварий сократилось почти вдвое.
В «желтой зоне» территорий с недостаточной безопасностью антирекорд установил Новосибирск, потеряв за год 26 позиций (в прошлом году занимал третью строчку). Число ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий выросло в столице Сибири почти в три раза, притом, что в регионе действует программа «Безопасные и качественные дороги» с бюджетом в 1,036 млрд рублей.
«В январе 2018 года
Добавим, что вчера, 26 апреля, на сессии Законодательного собрания области было решено выделить Новосибирску 300 млн рублей на ремонт дорог. А ближе к лету запланировано выделить еще 200 млн рублей для коммунальных служб города. Тем временем ямы на новосибирских дорогах становятся популярными не только в России, но и в мире. Недавно известная «Яма на Котовского», которая является единственной в России, имеющей свой Twitter, появилась на Google maps. Яма находится в разделе «Достопримечательности». Режим работы указан как «круглосуточный».