Проснувшиеся клещи покусали 20 жителей Пермского края

Источник: РИА "Новости"

Сезон активности клещей в Пермском крае открыт. Первым пострадавшим неделю назад стал 11-летний ребёнок из Карагайского района. А за минувшую неделю по данным Роспотребнадзора членистоногие покусали уже 20 жителей края.

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«В медицинские организации края с присасыванием клещей обратилось 20 человек, — говорится в сообщении пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. — 9 клещей исследованы методом ПЦР на наличие клещевых инфекций: вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза.

Лабораторные исследования подтвердили, что два клеща были инфицированы боррелиями. Пострадавшие направлены к врачу-инфекционисту для проведения профилактического лечения.

В Роспотребнадзоре напоминают, что надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита является прививка. Их можно делать круглогодично, но надо помнить, что после прививки надо избегать «встречи» с клещом в течение 2 недель. Наиболее удобным временем для начала прививок является осень. Курс прививок состоит из обязательных трех инъекций. Интервал между 1 и 2-й составляет 1−6 месяцев. Между 2 и 3-й — 1 год. В последующем необходимо 1 раз в 3 года делать по одной прививке, что поддержать иммунитет. Возможно проведение прививок по сокращенной схеме в соответствии с инструкцией по применению к вакцине.