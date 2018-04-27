Фонтаны в Новосибирске запустят 5 мая
В Новосибирске готовят к запуску городские фонтаны. Сезон обещают открыть уже через неделю.
В Новосибирске готовят к запуску городские фонтаны. Сезон обещают открыть уже через неделю.
Валерий Науменко, директор МКУ «Городской фонтан»: «Этот фонтан в Первомайском сквере уже начал работать несколько дней назад. Сейчас он наполнен — его не включают, потому что температура достаточно низкая, но он готов к эксплуатации. Наполнены почти все остальные фонтаны, и весь комплекс фонтанов, кроме Речного, мы можем пустить к пятому числу».
Несмотря на погоду, фонтаны в этом году начнут работать почти на неделю раньше обычного: пятого мая в Новосибирске начинаются городские мероприятия — тогда и заработают водные объекты. Впрочем,
Отметим, в Новосибирске сегодня около двух десятков фонтанных комплексов.