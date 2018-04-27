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07:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Фонтаны в Новосибирске запустят 5 мая

В Новосибирске готовят к запуску городские фонтаны. Сезон обещают открыть уже через неделю.

Источник: Вести - Новосибирск

Валерий Науменко, директор МКУ «Городской фонтан»: «Этот фонтан в Первомайском сквере уже начал работать несколько дней назад. Сейчас он наполнен — его не включают, потому что температура достаточно низкая, но он готов к эксплуатации. Наполнены почти все остальные фонтаны, и весь комплекс фонтанов, кроме Речного, мы можем пустить к пятому числу».

Несмотря на погоду, фонтаны в этом году начнут работать почти на неделю раньше обычного: пятого мая в Новосибирске начинаются городские мероприятия — тогда и заработают водные объекты. Впрочем, из-за холода запуск могут и отложить. Фонтаны после зимы пришлось долго размораживать. Сегодня они работают в тестовом режиме — специалисты проверяют исправность систем.

Отметим, в Новосибирске сегодня около двух десятков фонтанных комплексов.

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