Погода в Перми будет чередоваться: день солнышко, день дождь

— Температура воздуха после продолжительного прохладного периода наконец-то придет в норму, — прогнозирует начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. — Ночные заморозки прекратятся, а днем воздух будет прогреваться до вполне комфортных температур. Но в тоже время повысится вероятность выпадения осадков.

— В ближайшие дни в Прикамье могут нагрянуть сразу два циклона, — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. — Из-за этого погода у нас обещает быть переменчивой, хотя и не слишком холодной.

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По прогнозам, в ближайшие дни малооблачная погода будет чередоваться с дождливой.

Сегодня, в пятницу, ожидаются осадки, связанные с понижением атмосферного давления. Дожди в первой половине дня пройдут по всей территории края, но наиболее интенсивные — на юге Прикамья.

В Перми дожди продлятся до вечера.

Дневная температура из-за сильной облачности несколько понизится. В Перми воздух прогреется только до +7 градусов. По краю — от +4 до +9 градусов.

Завтра, в субботу, погода обещает быть благоприятной. В Перми большая часть дня будет малооблачной. Но уже вечером начнет сказывать влияние юго-западного циклона, который будет выходить со стороны Поволжья и на юге края вечером начнутся дожди, но в Перми их не должно быть.

В Перми днем температура воздуха может превысить отметку в +10 градусов. По краю ожидается от +9 до +13 градусов.

В воскресенье, 29 апреля, мы окажемся в тыловой части циклона, и станет несколько прохладнее. В Перми днем будет около +8 градусов тепла, по краю — от +6 до +12 градусов. На всей территории края возможны осадки.

30 апреля в Перми и крае погода обещает быть малооблачной, без осадков. Солнце днем может прогреть воздух на 1−2 градуса больше, чем в воскресенье. В Перми днем — до +9 градусов.