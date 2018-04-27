Погода в Перми будет чередоваться: день солнышко, день дождь
Первомайские праздники обещают быть не холодными, но дождливыми.
Первомайские праздники обещают быть не холодными, но дождливыми.
— Температура воздуха после продолжительного прохладного периода
— В ближайшие дни в Прикамье могут нагрянуть сразу два циклона, — говорит инженер
По прогнозам, в ближайшие дни малооблачная погода будет чередоваться с дождливой.
Сегодня, в пятницу, ожидаются осадки, связанные с понижением атмосферного давления. Дожди в первой половине дня пройдут по всей территории края, но наиболее интенсивные — на юге Прикамья.
В Перми дожди продлятся до вечера.
Дневная температура
Завтра, в субботу, погода обещает быть благоприятной. В Перми большая часть дня будет малооблачной. Но уже вечером начнет сказывать влияние
В Перми днем температура воздуха может превысить отметку в +10 градусов. По краю ожидается от +9 до +13 градусов.
В воскресенье, 29 апреля, мы окажемся в тыловой части циклона, и станет несколько прохладнее. В Перми днем будет около +8 градусов тепла, по краю — от +6 до +12 градусов. На всей территории края возможны осадки.
30 апреля в Перми и крае погода обещает быть малооблачной, без осадков. Солнце днем может прогреть воздух на 1−2 градуса больше, чем в воскресенье. В Перми днем — до +9 градусов.
1 мая в Прикамье может прийти еще один циклон — теперь уже с