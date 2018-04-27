Иркутский студент заплатил алименты, чтобы не потерять иномарку
Перспектива стать пешеходом сподвигла 22-летнего иркутского студента оплатить алиментную задолженность.
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Перспектива стать пешеходом сподвигла 22-летнего иркутского студента оплатить алиментную задолженность.
Об этом 27 апреля 2018 года сообщает
После развода с женой студент забыл о том, что обязан заботиться о своем маленьком сыне. За два года сумма невыплаченных алиментов составила 95 тыс. рублей. На молодого отца не действовали предупреждения об административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка.
Поэтому судебные приставы наложили арест на автомобиль должника марки «Хонда Фит», 2003 года выпуска. Не желая становиться пешеходом, нерадивый отец изыскал деньги и оплатил задолженность в полном объёме.