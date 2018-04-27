Иркутский студент заплатил алименты, чтобы не потерять иномарку

После развода с женой студент забыл о том, что обязан заботиться о своем маленьком сыне. За два года сумма невыплаченных алиментов составила 95 тыс. рублей. На молодого отца не действовали предупреждения об административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка.