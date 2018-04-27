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07:31 (мск), источник: VN.ru

50 человек уже укусили клещи весной 2018

С приходом тепла в регионе активизировались клещи. В этом году членистоногие покусали уже 50 человек. Тем временем, в Академгородке продолжают изучать клещевой энцефалит, и совсем недавно обнаружены новые неизвестные подвиды вируса.

Клещ клещу рознь. Дальневосточный, европейский и сибирский — оказывается, существуют целых три подвида энцефалита. Ученые из Академгородка обнаружили новую генетическую разновидность вируса «Обская» — наиболее древнюю линию сибирского подвида. Наука стала еще на шаг ближе к разгадке кода болезни.

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«С одной стороны, это является фундаментальным исследованием, потому что помогает понять, как вирус энефалита функционировал и распространялся по территории Евразии. С другой, помогает нам поднять вопрос об эффективности тезсистем, которые мы разрабатываем. Было обнаружено, что данный генетический вид сильно отличается от известных ранее», — говорит научный сотрудник института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Ткачев.

Всего известны лишь три случая «Обского» энцефалита — два в Кемерове, один в Новосибирске. Вирус малоинвазивен — то есть, медленно проникает в мозг и не слишком распространен. Однако предупрежден, значит, вооружен. Чем больше изучено генетических кодов всех видов вируса, тем больше шансов создать универсальное лекарство. В институте химической биологии и фундаментальной медицины почти 30 лет работают над новым препаратом.

«Даже если укусит клещ, в условиях, отдаленных от цивилизации, он будет спасен. Этот препарат представляет из себя рекомбинантные антитела, у них одна часть молекул — сделана синтетически, другая — вариабельные антитела мыши, третья — человеческие», — рассказал научный сотрудник института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Андрей Матвеев.

Антитела выращивают в специальных клетках, ученые называют их мини-фабриками. Главное отличие от существующего препарата — иммуноглобулина — в том, что разработка сибирских ученых универсальна. Борется со всеми известными типами энцефалита, а также не вызывает отторжения. Рабочее название будущего лекарства — «Энцемап». Совсем скоро ученые проведут клинические испытания, чтобы подтвердить действие препарата уже на людях.

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