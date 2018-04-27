Омич заявил, что он родной отец актера Владислава Галкина
По его словам, у него был роман с мамой актера за девять месяцев до рождения ребенка.
По его словам, у него был роман с мамой актера за девять месяцев до рождения ребенка.
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По его словам, у него был недолгий роман с его матерью Еленой Демидовой. Они познакомились в купе поезда Омск — Свердловск в 1971 году. Отношения длились всего неделю, после чего омич уехал на родину.
Георгий Черкасов, омич:
— Когда я узнал, что Демидова Елена Петровна — его мама, я двое суток не мог в себя прийти… Я сел, смотрю, 25 декабря (день рождения актера — прим. ред.). Девять месяцев назад я с ней был в любовных отношениях.
В доказательство своего родства Георгий Черкасов принес в студию фотографии себя в молодости и своих сыновей — Алексея и Александра. Все трое похожи на Владислава Галкина. Омич заявил, что готов пройти
Интересно, что в «Википедии» уже указан факт, что биологическим отцом Галкина является именно Георгий Черкасов. Правки статьи были сделаны вчера, 26 апреля.
Добавим, что актер Владислав Галкин скончался в одиночестве в своей квартире в феврале 2010 года. По официальным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Актеру было 37 лет.