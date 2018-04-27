Омич заявил, что он родной отец актера Владислава Галкина

В эфире ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым житель Омска Георгий Черкасов рассказал, что может быть биологическим отцом популярного актера Владислава Галкина.

По его словам, у него был недолгий роман с его матерью Еленой Демидовой. Они познакомились в купе поезда Омск — Свердловск в 1971 году. Отношения длились всего неделю, после чего омич уехал на родину.

Георгий Черкасов, омич:

— Когда я узнал, что Демидова Елена Петровна — его мама, я двое суток не мог в себя прийти… Я сел, смотрю, 25 декабря (день рождения актера — прим. ред.). Девять месяцев назад я с ней был в любовных отношениях.

В доказательство своего родства Георгий Черкасов принес в студию фотографии себя в молодости и своих сыновей — Алексея и Александра. Все трое похожи на Владислава Галкина. Омич заявил, что готов пройти ДНК-тест, но официального признания отцовства ему все же не нужно.

Интересно, что в «Википедии» уже указан факт, что биологическим отцом Галкина является именно Георгий Черкасов. Правки статьи были сделаны вчера, 26 апреля.