Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Москвичам предлагают раскошелиться или валить» - эксперт
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Как провести время вдвоем, если у вас младенец: 7 идей
Западные СМИ сообщили, почему РФ не расчехляет орудия в ответ США
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск
Как провести время вдвоем, если у вас младенец: 7 идей
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Врачи спасли от последствий инсульта парализованную беременную
Американские хирурги впервые пересадили пенис и мошонку
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
8Серж Саргсян ушел в отставку
07:32 (мск), источник: Om1.ru

Омич заявил, что он родной отец актера Владислава Галкина

По его словам, у него был роман с мамой актера за девять месяцев до рождения ребенка.

В эфире ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым житель Омска Георгий Черкасов рассказал, что может быть биологическим отцом популярного актера Владислава Галкина.

По его словам, у него был недолгий роман с его матерью Еленой Демидовой. Они познакомились в купе поезда Омск — Свердловск в 1971 году. Отношения длились всего неделю, после чего омич уехал на родину.

Георгий Черкасов, омич:

 — Когда я узнал, что Демидова Елена Петровна — его мама, я двое суток не мог в себя прийти… Я сел, смотрю, 25 декабря (день рождения актера — прим. ред.). Девять месяцев назад я с ней был в любовных отношениях.

В доказательство своего родства Георгий Черкасов принес в студию фотографии себя в молодости и своих сыновей — Алексея и Александра. Все трое похожи на Владислава Галкина. Омич заявил, что готов пройти ДНК-тест, но официального признания отцовства ему все же не нужно.

Интересно, что в «Википедии» уже указан факт, что биологическим отцом Галкина является именно Георгий Черкасов. Правки статьи были сделаны вчера, 26 апреля.

Добавим, что актер Владислав Галкин скончался в одиночестве в своей квартире в феврале 2010 года. По официальным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Актеру было 37 лет.

Все новости региона
 Тест: кто, как и когда изобрел привычные нам вещи?
Бурков объяснил причины отставки Стрельцова
Состоялся первый раунд переговоров лидеров двух Корей
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
В США предрекли смерть морской авиации России
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь