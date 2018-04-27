Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Как провести время вдвоем, если у вас младенец: 7 идей
Шувалов ответил, как отреагирует на решение Путина о его отставке
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Иван Ургант станет отцом в третий раз
Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали сильным именем
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Врачи спасли от последствий инсульта парализованную беременную
Американские хирурги впервые пересадили пенис и мошонку
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15Сделать деньги
07:12 (мск), источник: Zakon.kz

Осадки выпадут на большей части Казахстана

Ожидаются гроза, туман, усиление ветра и град.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 52% 757 мм рт. ст. 0 м/с

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки, лишь на юге и юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра, на северо-западе республики возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

В Костанайской, Акмолинской областях ожидаются местами гроза, туман, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15−20, порывы 25 м/с, в Костанайской области — возможен град. Днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью в Западно-Казахстанской областях ожидаются местами гроза, усиление ветра 15−20, в Северо-Казахстанской области порывы 25 м/с, в Павлодарской и Западно-Казахстанской областях ночью — туман. В Актюбинской, днем в Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, в Актюбинской — гроза. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, ночью в Алматинской, Жамбылской областях — местами туман.

Погода в Алматы днем 13°, ясно.

Погода в Астане днем 9°, облачно, дождь.

Все новости региона
 В Астане ожидается шквальный ветер
Мертворожденных надо хоронить, но джаназу-намаз читать нельзя
Сирия нашла у боевиков химикаты из Германии и Великобритании
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
В США потушили пожар, при котором пострадали около 20 человек
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
В США предрекли смерть морской авиации России
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь