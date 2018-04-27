Осадки выпадут на большей части Казахстана
Ожидаются гроза, туман, усиление ветра и град.
Ожидаются гроза, туман, усиление ветра и град.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки, лишь на юге и
В Костанайской, Акмолинской областях ожидаются местами гроза, туман, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15−20, порывы 25 м/с, в Костанайской области — возможен град. Днем в
Погода в Алматы днем 13°, ясно.
Погода в Астане днем 9°, облачно, дождь.