Осадки выпадут на большей части Казахстана

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки, лишь на юге и юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра, на северо-западе республики возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

В Костанайской, Акмолинской областях ожидаются местами гроза, туман, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15−20, порывы 25 м/с, в Костанайской области — возможен град. Днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью в Западно-Казахстанской областях ожидаются местами гроза, усиление ветра 15−20, в Северо-Казахстанской области порывы 25 м/с, в Павлодарской и Западно-Казахстанской областях ночью — туман. В Актюбинской, днем в Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, в Актюбинской — гроза. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, ночью в Алматинской, Жамбылской областях — местами туман.