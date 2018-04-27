Названа дата начала работы фонтанов в Красноярске
Всего в городе заработает 30 водных сооружений.
Всего в городе заработает 30 водных сооружений.
Фонтаны в Красноярске заработают с 9 мая, сообщил в ходе встречи с журналистами первый
«Фонтаны в городе заработают традиционно 9 мая, а с 1 по 9 мая мы будем их тестировать по очереди. Сейчас проводятся работы на фонтане на Театральной площади. Мы выполним гидроизоляционные работы на основной чаше фонтана, подремонтируем швы — это то, что мы делаем всегда весной», — сказал Логинов.
Кроме того, сейчас на Театральной площади выполняется ремонт и техобслуживание фонтана «Реки Сибири», все оборудование там уже установлено.
Логинов заявил, что всего в городе заработает 30 фонтанов. Из них в особом режиме будет работать лишь фонтан на ДК 1 мая.
«Там есть определенные технические проблемы. Рядом, на прилегающем участке, выполняются работы одним из строителей, и им пришлось вмешаться в некие сети. Мы его запустим на неделю, дадим возможность ему поработать, чтобы граждане понимали, что сезон начался, затем на 3−4 недели он будет закрыт, а после того, как строители закончат свои работы, фонтан на ДК 1 мая заработает в полную силу»