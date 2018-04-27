Названа дата начала работы фонтанов в Красноярске

«Там есть определенные технические проблемы. Рядом, на прилегающем участке, выполняются работы одним из строителей, и им пришлось вмешаться в некие сети. Мы его запустим на неделю, дадим возможность ему поработать, чтобы граждане понимали, что сезон начался, затем на 3−4 недели он будет закрыт, а после того, как строители закончат свои работы, фонтан на ДК 1 мая заработает в полную силу»

Логинов