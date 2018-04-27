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09:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Названа дата начала работы фонтанов в Красноярске

Всего в городе заработает 30 водных сооружений.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Фонтаны в Красноярске заработают с 9 мая, сообщил в ходе встречи с журналистами первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов.

«Фонтаны в городе заработают традиционно 9 мая, а с 1 по 9 мая мы будем их тестировать по очереди. Сейчас проводятся работы на фонтане на Театральной площади. Мы выполним гидроизоляционные работы на основной чаше фонтана, подремонтируем швы — это то, что мы делаем всегда весной», — сказал Логинов.

Кроме того, сейчас на Театральной площади выполняется ремонт и техобслуживание фонтана «Реки Сибири», все оборудование там уже установлено.

Логинов заявил, что всего в городе заработает 30 фонтанов. Из них в особом режиме будет работать лишь фонтан на ДК 1 мая.

«Там есть определенные технические проблемы. Рядом, на прилегающем участке, выполняются работы одним из строителей, и им пришлось вмешаться в некие сети. Мы его запустим на неделю, дадим возможность ему поработать, чтобы граждане понимали, что сезон начался, затем на 3−4 недели он будет закрыт, а после того, как строители закончат свои работы, фонтан на ДК 1 мая заработает в полную силу»
Логинов
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