Речная навигация-2018 открыта в Хабаровске
К перевозке пассажиров и грузов по дальневосточным рекам готовы 92 судна.
К перевозке пассажиров и грузов по дальневосточным рекам готовы 92 судна.
27 апреля 2018 года на территории «Хабаровской
Технически, сезон на реке начался до торжественного открытия: на акватории Амура уже несколько дней работают теплоходы, устанавливающие бакены, буи и другое навигационное оборудование. Как отметил Александр Савин, в этом сезоне подготовка к водных путей Амурского бассейна на участках акватории Хабаровска, рек Кур и Тунгуски была проведена досрочно. О начале навигации с торжественного митинга по рации передали всем судам, и теплоходы с буксирами откликнулись на эту новость рёвом гудков.
Пассажирская навигация на городских, пригородных и межмуниципальных речных маршрутах от дальневосточной столицы начинается завтра, 28 апреля. Первый рейс по левобережью Амура от речного вокзала Хабаровска стартует в 7.15 утра.
На 29 апреля назначено открытие пассажирского речного пункта пропуска «Хабаровск», поэтому горожане уже на майские праздники могут посетить китайский Фуюань.
Напомним, цена на поездку в речном транспорте останется такой же, как и в прошлом году, не изменится и расписание движения пассажирских теплоходов.