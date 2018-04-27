Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В гостях у Трампа: что отдаст Меркель за «Северный поток – 2»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
9-летний американец доказал, что Зубная Фея не существует
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Алена Шишкова примерила странную шляпую
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Боярская и Безрукова в смелых нарядах на закрытии ММКФ
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа
Врачи спасли от последствий инсульта парализованную беременную
Американские хирурги впервые пересадили пенис и мошонку
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12В тени войны
09:57 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Речная навигация-2018 открыта в Хабаровске

К перевозке пассажиров и грузов по дальневосточным рекам готовы 92 судна.

Источник: Хабаровский край сегодня

27 апреля 2018 года на территории «Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы флота» торжественно открыли речную навигацию. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель ФБУ «Администрация Амурводпуть» Александр Савин, это уже 164 сезон в истории перевозки грузов и пассажиров по главной дальневосточной реке. Ветераны флота и действующие работники портов и транспортных предприятий вместе со студентами провели митинг и возложили цветы к памятнику речникам-амурцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. — В зоне ответственности «Амурводпути» находится 7285 километров рек в Забайкальском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, — сказал Александр Савин. — К навигации подготовлены и будут работать по перевозке грузов и пассажиров 92 российских судна. В этом году грузооборот будет значительно выше, чем ранее — от Николаевска-на-Амуре через Хабаровск по Амуру и Зее до Свободного повезём оборудование для Амурского газоперерабатывающего завода. Ни один транспорт, кроме морского и речного не справится с доставкой техники, одна единица которой весит 1160 тонн.

Технически, сезон на реке начался до торжественного открытия: на акватории Амура уже несколько дней работают теплоходы, устанавливающие бакены, буи и другое навигационное оборудование. Как отметил Александр Савин, в этом сезоне подготовка к водных путей Амурского бассейна на участках акватории Хабаровска, рек Кур и Тунгуски была проведена досрочно. О начале навигации с торжественного митинга по рации передали всем судам, и теплоходы с буксирами откликнулись на эту новость рёвом гудков.

Пассажирская навигация на городских, пригородных и межмуниципальных речных маршрутах от дальневосточной столицы начинается завтра, 28 апреля. Первый рейс по левобережью Амура от речного вокзала Хабаровска стартует в 7.15 утра.

На 29 апреля назначено открытие пассажирского речного пункта пропуска «Хабаровск», поэтому горожане уже на майские праздники могут посетить китайский Фуюань.

Напомним, цена на поездку в речном транспорте останется такой же, как и в прошлом году, не изменится и расписание движения пассажирских теплоходов.

Все новости региона
 Оригиналы картин художников-авангардистов представили в Хабаровске
Хабаровский край предложил Монголии Окочу
Ким Чен ЫН обещал не будить главу Южной Кореи ракетными залпами
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
В США предрекли смерть морской авиации России
Трамп вспомнил о ночевке в Москве пятилетней давности
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой Актер умилил соцсети совместной фотографией с Машей.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь