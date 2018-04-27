Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Иван Ургант станет отцом в третий раз
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Петербургский хирург-онколог рассказывает, как борется с раком
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
8Серж Саргсян ушел в отставку
07:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермский край может быть включен в «Императорский маршрут»

Эксперты осмотрели места, связанные с пребыванием в Пермском крае членов династии Романовых.

Представители крупных туроператоров России оценили маршрут «Династия Романовых в истории Пермского края». Эксперты осмотрели места, связанные с пребыванием в крае членов династии Романовых.

Кроме того, они посетили мемориал на месте предполагаемой гибели Михаила Романова, Пермский краеведческий музей, Королёвские номера, мемориальный музей С. П. Дягилева и другие.

Наиболее яркие впечатления у экспертов оставили Пермская художественная галерея, Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь, Кунгурская ледяная пещера и Пермский государственный архив социально-политической истории.

Читайте также
Пермь включили в число городов «Императорского маршрута»

Особое внимание эксперты уделяли наличию инфраструктуры на маршруте: санитарным стоянкам, парковкам, гостиницам, кафе и сувенирным лавкам.

Подведением итогов поездки стал круглый стол «Развитие Императорского маршрута в Пермском крае», на котором члены экспертного тура поделились своими впечатлениями о маршруте и предложили увеличить продолжительность тура до трех дней, а двухдневную программу оставить для включения в межрегиональный маршрут.

«Династия Романовых в истории Пермского края» — это часть большого «Императорского маршрута», который объединяет Москву, Санкт-Петербург, Свердловск, Тюмень, Омск и другие территории. Мы надеемся, что наш туристический продукт «Династия Романовых в истории Пермского края» получит на федеральном уровне категорию «брендовый маршрут» и будет включен в программы крупных туроператоров, — отметила начальник отдела развития туризма краевого Министерства спорта Светлана Климова.

Все новости региона
 ВАДА назвало страну, чьи спортсмены чаще всего в мире попадаются на допинге
Закрытие ММКФ: Декольте Боярской и перья Кожевниковой
Состоялся первый раунд переговоров лидеров двух Корей
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
В США предрекли смерть морской авиации России
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь