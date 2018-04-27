Пермский край может быть включен в «Императорский маршрут»
Эксперты осмотрели места, связанные с пребыванием в Пермском крае членов династии Романовых.
Эксперты осмотрели места, связанные с пребыванием в Пермском крае членов династии Романовых.
Представители крупных туроператоров России оценили маршрут «Династия Романовых в истории Пермского края». Эксперты осмотрели места, связанные с пребыванием в крае членов династии Романовых.
Кроме того, они посетили мемориал на месте предполагаемой гибели Михаила Романова, Пермский краеведческий музей, Королёвские номера, мемориальный музей С. П. Дягилева и другие.
Наиболее яркие впечатления у экспертов оставили Пермская художественная галерея, Белогорский
Особое внимание эксперты уделяли наличию инфраструктуры на маршруте: санитарным стоянкам, парковкам, гостиницам, кафе и сувенирным лавкам.
Подведением итогов поездки стал круглый стол «Развитие Императорского маршрута в Пермском крае», на котором члены экспертного тура поделились своими впечатлениями о маршруте и предложили увеличить продолжительность тура до трех дней, а двухдневную программу оставить для включения в межрегиональный маршрут.
«Династия Романовых в истории Пермского края» — это часть большого «Императорского маршрута», который объединяет Москву,