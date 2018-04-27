Пермский край может быть включен в «Императорский маршрут»

Представители крупных туроператоров России оценили маршрут «Династия Романовых в истории Пермского края». Эксперты осмотрели места, связанные с пребыванием в крае членов династии Романовых.

Кроме того, они посетили мемориал на месте предполагаемой гибели Михаила Романова, Пермский краеведческий музей, Королёвские номера, мемориальный музей С. П. Дягилева и другие.

Наиболее яркие впечатления у экспертов оставили Пермская художественная галерея, Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь, Кунгурская ледяная пещера и Пермский государственный архив социально-политической истории.

Особое внимание эксперты уделяли наличию инфраструктуры на маршруте: санитарным стоянкам, парковкам, гостиницам, кафе и сувенирным лавкам.

Подведением итогов поездки стал круглый стол «Развитие Императорского маршрута в Пермском крае», на котором члены экспертного тура поделились своими впечатлениями о маршруте и предложили увеличить продолжительность тура до трех дней, а двухдневную программу оставить для включения в межрегиональный маршрут.