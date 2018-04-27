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07:43 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе паромы начали перевозку садоводов

27 и 28 апреля речные переправы ждут первых пассажиров.

27 и 28 апреля открываются для перевозки пассажиров-садоводов паромные переправы в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

По словам директора Службы речных переправ Уфы Сергея Сергеева, 25 апреля суда вышли из затона и около суток будут идти к местам своей дислокации на семь переправ. С 27 апреля начнется перевозка пассажиров на пяти, с 28-го ещё на двух — у сёл Козарез и Чесноковка. Грузовая переправа откроется после прохождения на Белой и Уфе половодья.

Ежегодно паромы перевозят до 850 тысяч пассажиров, в основном — пенсионеров, которые добираются до садоводческих товариществ.

Проезд, как и в 2017 году, — 25 рублей. Для льготников — 15 рублей. По маршруту «Дудкино — Зеленый Мыс» стоимость билета также не изменится: 32 рубля и 16 рублей для льготников.

Кстати, в этом году навигация начинается почти на неделю раньше срока. К сезону подготовлены восемь самоходных и пять несамоходных судов, дноуглубительная техника на случай мелководья. Все суда отремонтированы и оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая подключена к общегородской системе.

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