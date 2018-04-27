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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке в 2018 году появится кардиологический диспансер

Такое решение приняла врио главы Кузбасса Сергей Цивилев совместно с представителями министерства здравоохранения РФ.

В южной столице Кузбасса в 2018 году появится кардиологический диспансер.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, специалисты минздрава РФ сошлись во мнении, что на юге региона необходим центр, где будет оказываться качественная медицинская помощь населению.

Замминистра здравоохранения РФ Эльмира Вергазова подчеркнула, что на первом месте среди причин смертности в Кузбассе стоят сердечно-сосудистые заболевания. Сергей Цивилев отметил, что Кемеровский кардиологический центр является ведущим лечебным учреждением региона. На базе кардиоцентра функционирует НИИ, где ведутся разработки медицинских изделий для решения комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. По стоимости они в 2−3 раза дешевле зарубежных аналогов, при этом не уступают им по качеству. «По показателям лечебное учреждение может стать первым не только в регионе, но и в России», — отметил Сергей Цивилев.

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