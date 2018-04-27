В Новокузнецке в 2018 году появится кардиологический диспансер

Замминистра здравоохранения РФ Эльмира Вергазова подчеркнула, что на первом месте среди причин смертности в Кузбассе стоят сердечно-сосудистые заболевания. Сергей Цивилев отметил, что Кемеровский кардиологический центр является ведущим лечебным учреждением региона. На базе кардиоцентра функционирует НИИ, где ведутся разработки медицинских изделий для решения комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. По стоимости они в 2−3 раза дешевле зарубежных аналогов, при этом не уступают им по качеству. «По показателям лечебное учреждение может стать первым не только в регионе, но и в России», — отметил Сергей Цивилев.