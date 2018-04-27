В Новокузнецке в 2018 году появится кардиологический диспансер
Такое решение приняла врио главы Кузбасса Сергей Цивилев совместно с представителями министерства здравоохранения РФ.
Такое решение приняла врио главы Кузбасса Сергей Цивилев совместно с представителями министерства здравоохранения РФ.
В южной столице Кузбасса в 2018 году появится кардиологический диспансер.
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Замминистра здравоохранения РФ Эльмира Вергазова подчеркнула, что на первом месте среди причин смертности в Кузбассе стоят