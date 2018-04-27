Омская прокуратура заставила мэрию вспомнить о семье в аварийном доме

Источник: РИА "Новости"

Дом был признан аварийным еще в августе 2012 года и подлежал сносу. Однако мэрия Омска не спешила расселять всех жильцов. Об одной семье, кажется, просто забыли.

«Так, в доме по указанному адресу имеются две комнаты, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные местной жительнице и членам ее семьи по договору социального найма», — сообщили в прокуратуре.

Администрация не предоставила семье другого жилья, и потому они были вынуждены жить в аварийном доме.