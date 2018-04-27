Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Как провести время вдвоем, если у вас младенец: 7 идей
Западные СМИ сообщили, почему РФ не расчехляет орудия в ответ США
Юлия Барановская поблагодарила Инну Жиркову за поддержку
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Иван Ургант станет отцом в третий раз
Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали сильным именем
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
8Серж Саргсян ушел в отставку
07:50 (мск), источник: СуперОмск

Омская прокуратура заставила мэрию вспомнить о семье в аварийном доме

Прокуратура Ленинского округа Омска провела проверку, как расселяют жителей аварийного дома № 6 по ул. Волго-Донская.

Источник: РИА "Новости"

Дом был признан аварийным еще в августе 2012 года и подлежал сносу. Однако мэрия Омска не спешила расселять всех жильцов. Об одной семье, кажется, просто забыли.

«Так, в доме по указанному адресу имеются две комнаты, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные местной жительнице и членам ее семьи по договору социального найма», — сообщили в прокуратуре.

Администрация не предоставила семье другого жилья, и потому они были вынуждены жить в аварийном доме.

На основании собранных доказательств и.о. прокурора округа направил в Центральный районный суд Омска исковое заявление к мэрии Омска с требованием найти квартиру женщине и членам ее семьи. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Все новости региона
 После прошлогоднего ремонта в Омске «выжили» все подрядчики
Вернувшиеся в Омскую область редкие пеликаны могут стать бездомными - ФОТО
Состоялся первый раунд переговоров лидеров двух Корей
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
В США предрекли смерть морской авиации России
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь