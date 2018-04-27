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07:32 (мск), источник: Publika.md

В Молдове отмечают День государственного флага и герба

В Молдове сегодня День государственного флага и герба. 27 апреля 1990 года на парламент был впервые водружен триколор.

Источник: Publika.md

На крышу здания его поднял депутат Георге Гимпу. А спустя 20 лет этот день стал знаменательной датой.

С конца 80-х годов прошлого века триколор был символом национального возрождения. Синий цвет символизирует надежду и стабильность, желтый — материальные и духовные ценности, а красный — вечный огонь и кровь, пролитую ради свободы.

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