В Молдове отмечают День государственного флага и герба
В Молдове сегодня День государственного флага и герба. 27 апреля 1990 года на парламент был впервые водружен триколор.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Молдове сегодня День государственного флага и герба. 27 апреля 1990 года на парламент был впервые водружен триколор.
На крышу здания его поднял депутат Георге Гимпу. А спустя 20 лет этот день стал знаменательной датой.
С конца 80-х годов прошлого века триколор был символом национального возрождения. Синий цвет символизирует надежду и стабильность, желтый — материальные и духовные ценности, а красный — вечный огонь и кровь, пролитую ради свободы.