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09:41 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке 27 апреля будет перекрыто движение в центре города

Это связано с проведением репетиции парада.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке 27 апреля с 21 часа до полуночи будут ограничены движение и парковка транспорта на ряде центральных улиц города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Это связано с проведением репетиции парада, приуроченного к 9 Мая. Такие же ограничения будут введены 30 апреля, 2, 4 и 7 мая.

27 и 30 апреля, 2 и 4 мая с 21:00 до 00:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автодорог:

— по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;.

— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;.

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;.

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;.

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;.

— по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На генеральной репетиции парада 7 мая с 21:00 до 00:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автодорог:

— по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;.

— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;.

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;.

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;.

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;.

— по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской.

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