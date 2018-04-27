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07:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

Бастовавшие маршрутки в Челябинске снизили цену проезда

В ряде машин появилось объявление о том, что проезд между Чурилово и ЮУрГУ стоит 20 рублей.

Стоимость проезда снизилась в маршрутных такси, водители которых днём ранее устроили забастовку и не вышли на линию, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Согласно объявлениям, появившимся в нескольких машинах маршрута № 86, проезд на участке от микрорайона Чурилово до ЮУрГУ и обратно с 27 апреля стоит 20 рублей. Как удалось выяснить «АиФ-Челябинск», такая реакция перевозчика связана с появлением муниципального маршрута-дублера, автобуса № 2 «Мехколонна — ЮУрГУ», стоимость проезда в котором за наличный расчёт составляет 23 рубля.

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Как отмечают водители маршрутных такси, появление автобуса привело к оттоку у них пассажиров, снижением цены они намерены «задушить» муниципального конкурента.

Напомним, 26 апреля челябинцы пожаловались на сбои в работе маршрута № 86. Как рассказал «АиФ-Челябинск» руководитель проекта «Маршрутка 74» Денис Джафаров, водители протестовали против решения руководства компании снизить цену на проезд, не уменьшая план, что могло привести к снижению выручки водителей.

«Считаю, что решение должен принимать именно перевозчик, сегодня используется в основном наёмный транспорт, и если кто-то не согласен с условиями работы на каком-то конкретном маршруте, может перейти на любой другой. На многих маршрутах сегодня переизбыток машин, а цены на ГСМ и запчасти продолжают расти, зарабатывать становится всё сложнее. Снижение цены свидетельствует о наличии конкуренции», — отметил Джафаров.

В соцсетях жители микрорайона Чурилово отмечают, что «скидка» действует не во всех машинах перевозчика, и задаются вопросом, как долго продлится борьба между маршрутами.

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