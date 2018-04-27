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08:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии Ночь музеев-2018 будет посвящена Году семьи

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.19 мая в городах Башкортостана пройдет традиционная «Ночь музеев-2018». В этом году акция проводится по двум основным темам: «Шедевры из запасников» и «Год семьи в Республике Башкортостан».

Источник: Башинформ

Вечером 19 мая свои двери для посетителей распахнут более 100 музеев и галерей: 23 государственных и 72 муниципальных музея, а также музеи при клубно-досуговых учреждениях, корпоративный Музей Почты и частный Интерактивный музей занимательных наук «Интеллектус».

К акции «Ночь музеев» присоединились Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», Башкирская государственная филармония имени Х. Ахметова и Контактный зоопарк «Лесное посольство».

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Будут представлены более 500 новых выставок и неординарных мероприятий. Ожидается, что в этом году участниками акции станут более 45 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Минкультуры РБ.

Крупные музеи покажут посетителям исключительные по своей художественной ценности или историческому значению музейные предметы, которые до этого редко покидали запасники или вовсе не экспонировались. Музеи малых городов и сел откроют выставки новых экспонатов, еще незнакомых посетителям, и «выставки одного экспоната». В рамках республиканской темы музеи представят выставки и культурно-образовательные мероприятия, посвященные семейным ценностям, семейным традициям и семейным праздникам, историям выдающих уроженцев Башкортостана и старожилов городов и сёл, показывающих пример согласия и гармонии в семейной жизни.

Торжественное открытие акции «Ночь музеев-2018», по традиции, начнется в 17.00 на «нулевом километре» — в Музее почты, расположенном в уфимском главпочтамте. В рамках открытия состоится гашение почтовой продукции, специально выпущенной к «Ночи музеев».

Информацию о планируемых музейных мероприятиях можно получить на сайтах и страницах в социальных сетях музеев республики и по ссылке.

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