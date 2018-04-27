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08:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Новые камеры заработали на дорогах Челябинска

Их практически не видно в городской среде.

Источник: Комсомольская правда

Добавили 16 перекрестков.

Например, Марченко и Первой пятилетки, Чичерина и пр-кт Победы, пр-кт Ленина и Героев Танкограда, Гагарина и Дзержинского, пр-кт Победы и Кирова.

За что наказывают новые камеры?

Скорость, поворот не из того ряда, заезд за стоп-линию, проезд на красный.

В чем отличие новых камер?

Они меньше размером, практически незаметны На это уже жалуются водители. Но смысл сетовать: просто соблюдайте правила. К тому же о наличии камеры сообщает дорожный знак.

Камеры снижают аварийность или только деньги «дерут»?

В ГИБДД Челябинска отмечают: на участках, за которыми следят камеры, водители ведут себя более дисциплинировано.

Зима стерла с дорог разметку стоп-линии.

— Ориентируйтесь по знакам. Если не согласны со штрафом — обжалуйте. Этим занимается центр автоматической фиксации правонарушений на Гончаренко, 99. У них ежедневно ведется прием. Можно отправить жалобу через интернет на сайте ГИБДД, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск замначальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.

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