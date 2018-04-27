Новые камеры заработали на дорогах Челябинска
Их практически не видно в городской среде.
Их практически не видно в городской среде.
Добавили 16 перекрестков.
Например, Марченко и Первой пятилетки, Чичерина и
За что наказывают новые камеры?
Скорость, поворот не из того ряда, заезд за
В чем отличие новых камер?
Они меньше размером, практически незаметны На это уже жалуются водители. Но смысл сетовать: просто соблюдайте правила. К тому же о наличии камеры сообщает дорожный знак.
Камеры снижают аварийность или только деньги «дерут»?
В ГИБДД Челябинска отмечают: на участках, за которыми следят камеры, водители ведут себя более дисциплинировано.
Зима стерла с дорог разметку
— Ориентируйтесь по знакам. Если не согласны со штрафом — обжалуйте. Этим занимается центр автоматической фиксации правонарушений на Гончаренко, 99. У них ежедневно ведется прием. Можно отправить жалобу через интернет на сайте ГИБДД, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск замначальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.