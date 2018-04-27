Новые камеры заработали на дорогах Челябинска

Источник: Комсомольская правда

Добавили 16 перекрестков.

Например, Марченко и Первой пятилетки, Чичерина и пр-кт Победы, пр-кт Ленина и Героев Танкограда, Гагарина и Дзержинского, пр-кт Победы и Кирова.

За что наказывают новые камеры?

Скорость, поворот не из того ряда, заезд за стоп-линию, проезд на красный.

В чем отличие новых камер?

Они меньше размером, практически незаметны На это уже жалуются водители. Но смысл сетовать: просто соблюдайте правила. К тому же о наличии камеры сообщает дорожный знак.

Камеры снижают аварийность или только деньги «дерут»?

В ГИБДД Челябинска отмечают: на участках, за которыми следят камеры, водители ведут себя более дисциплинировано.

Зима стерла с дорог разметку стоп-линии.