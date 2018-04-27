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09:47 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня в Хабаровске — вторая тренировка парада

Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня, 27 апреля в Хабаровске на площади Ленина будет проходить вторая тренировка парадных расчетов с привлечением военной техники, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

С 12:00 до 23:00 запрещена стоянка всех видов транспортных средств на следующих улицах:

 — Восточном шоссе от улицы Ленинградской до улицы Выборгской;
— улице Ленинградской от улицы Ким Ю Чена до Восточного шоссе;
— улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
— улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
— на Уссурийском бульваре от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
— улице Лейтенанта Орлова от улицы Дикопольцева до переулка Облачного;
— в переулке Облачном от улицы Лейтенанта Орлова до КПП в/ч 74854.

С 17:00 до окончания мероприятий будет запрещена стоянка всех видов транспортных средств на следующих улицах:

 — на Амурском бульваре от улицы Пушкина до улицы Дикопольцева;
— улице Ким Ю Чена от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— улице Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Лейтенанта Орлова.

С 14:30 до 15:30 и с 21:00 до 23:00 на период прохождения механизированной колонны временно ограничено движение всех видов транспортных средств на следующих улицах:

 — Восточном шоссе от улицы Ленинградской до улицы Выборгской;
— улице Ленинградской от улицы Ким Ю Чена до Восточного шоссе;
— улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
— улице Гоголя от улицы Ленина до улицы Муравьева-Амурского;
— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара.

С 18:00 до 23:00 на период проведения репетиций будет ограничено движения всех видов транспорта по улицам:

 — улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского;
— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
— на Амурском бульваре от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— улице Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Лейтенанта Орлова;
— улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
— на Уссурийском бульваре от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева.

При пересечении механизированных колонн улицы Карла Маркса будет временно ограничиваться движение всех видов транспорта на участке улиц Муравьева-Амурского и Карла Маркса от улицы Шеронова до улицы Московской.

30 апреля, 2 и 4 мая 2018 года тренировки будут проходить по этому же графику. Информация об ограничении движения транспорта в день проведения генеральной репетиции парада Победы 7 мая будет направлена дополнительно.

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