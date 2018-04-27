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08:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Адвокат подростка, напавшего на школу в Стерлитамаке, требует поместить своего подзащитного под домашний арест

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Защита подростка, который 18 апреля напал с ножом на одноклассников и учительницу в школе в Стерлитамаке, требует изменить меру пресечения на домашний арест в связи с состоянием здоровья и невозможностью получения образования в изоляторе. Об этом сообщил ТАСС адвокат арестованного Сергей Чирков.

Ранее городской суд Стерлитамака по ходатайству следователя избрал в отношении 17-летнего подростка меру пресечения в виде заключения под стражу.

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«28 апреля будет рассмотрена апелляционная жалоба в Верховном суде Башкирии. Доводы из жалобы — его несовершеннолетний возраст, состояние здоровья — подросток нуждается в медицинской помощи <…> специалистов, о чем свидетельствуют медицинские документы. Также суд необоснованно взял во внимание лишь только тяжесть совершенного преступления и вынес соответствующее постановление», — сказал он, добавив, что подросток находится в следственном изоляторе и не может получить образование.

18 апреля ученик одной из школ Стерлитамака порезал ножом руку одной из одноклассниц, нанес ножевое ранение учителю, а затем разлил горючее вещество и поджег класс. Были госпитализированы сам нападавший, две ученицы и учительница. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, он арестован. Также возбуждено дело из-за халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Инцидент в Стерлитамаке стал восьмым подобным случаем за этот год в России.

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