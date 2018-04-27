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08:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии изменится расписание пригородных поездов

Об этом сообщает пассажирская компания.

С 29 апреля в Башкирии изменится расписание движения электричек, появятся и дополнительные поезда. Так, в ближайшие праздничные и выходные дни, 29 апреля, 02,05,06 мая назначаются электропоезда Уфа (отпр.06.35) — Инзер (приб.10.10,отпр.11.32) — Белорецк (приб. 13.18), сообщает пресс-служба БППК. В компании отмечают — время прибытия и отправления поездов московское.

Кроме того, для удобства туристов, которые пожелают отправиться на излюбленное место отдыха на станции Айгир, назначается пригородный поезд в 6-ти вагонном исполнении «Инзер — Белорецк — Инзер».

Также изменится расписание движение поезда «Инзер — Белорецк». 28,29,30 апреля, 01,02,04,05,06 мая электропоезд проследует измененным расписанием: Инзер (отпр. 06.20) — Белорецк (приб. 08.07), на участке Айгир — Белорецк на 3 минуты позже действующего расписания, сообщает БППК.

Также пригородный поезд № 6908 Инзер (отпр. 19.00) — Белорецк (приб. 20.44) проследует измененным расписанием:

Инзер (отпр. 18.57) — Белорецк (приб. 20.44), на участке Инзер-Айгир на 3 минуты раньше действующего расписания.

Компания перевозчик также отмечает, что в связи с праздником «Весны и Труда» — 1 мая и «Дня Победы» — 9 мая движение пригородных поездов устанавливается:

  • 27 апреля 2018 — по рабочему дню четверг,
  • 28 апреля, 08 мая 2018 — по рабочему дню пятница,
  • 29,30 апреля, 01 мая 2018 — по выходному дню суббота,
  • 02, 09 мая 2018 — по выходному дню воскресенье,
  • 03, 10 мая 2018 — по рабочему дню понедельник.

Подробнее можно узнать на официальном сайте Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

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