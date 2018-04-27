Как перестроят Петербург к ЧМ-2018
В Петербурге четыре из восьми объектов, намеченных к строительству и реконструкции в рамках подготовки к ЧМ-2018, уже введены, передаёт «Коммерсант».
В Петербурге четыре из восьми объектов, намеченных к строительству и реконструкции в рамках подготовки к ЧМ-2018, уже введены, передаёт «Коммерсант».
Так, по участку набережной Макарова от ЗСД до Адмиральского проезда движение транспорта запущено в декабре 2016 года. Пешеходный Яхтенный мост за 1,86 млрд руб., который соединил новый стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове с Приморским районом Петербурга, и транспортная развязка на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта стоимостью 11,08 млрд руб. заработали весной 2017 года. Также в конце 2017 года после реконструкции введен Тучков мост, реконструкция которого обошлась в 2,46 млрд руб.
На завершающей стадии строительства находится еще несколько объектов: продолжение набережной Макарова, мост Бетанкура (рабочее название — Серный мост), участок