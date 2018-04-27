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12:50 (мск), источник: АиФ Волгоград

Ольга Бузова опубликовала видеоблог о том, как выступила в Волгограде

Ольга Бузова выложила в сети ролик, посвященный ее поездке и концерту в Волгограде.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» в одном из эпизодов видео оператор запечатлел группу фанаток певицы, поджидавшую ее около отеля. Девушки бросили к Ольге Бузовой обниматься и просить оставить автограф. Одна из них на камеру призналась, что любит ее с шести лет. Раздав автографы, Ольга Бузова спела с поклонницами одну из своих песен, после чего они ее отпустили.

Во время загрузки произошла ошибка.

В видео певица также признала, что поезда в Волгоград далась ей нелегко — накануне она выступала в театре в Сочи, и у нее практически не было времени отдохнуть, т.к. нужно было срочно ехать в город-герой.

В ролике Ольга Бузова заявила, что хотела бы увидеть в Волгограде людей, которые оставляют ей негативные комментарии в соцсетях, чтобы они в лицо высказали ей все, что думают о ее творчестве. Однако своих ненавистников она так и не встретила.

Напомним, певица выступила в Волгограде 24 апреля и исполнила на концерте свои хиты, а также новый трек в стиле рэп.

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