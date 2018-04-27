Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Язык ультиматумов» в ПАСЕ: у РФ останется только один вариант
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Иван Ургант станет отцом в третий раз
Эксперты сообщили, какое мясо никогда не подойдет для шашлыка
Анжелика Варум показала фото с тренировки
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Беременную Анастасию Костенко положили на сохранение
9-летний американец доказал, что Зубная Фея не существует
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Боярская и Безрукова в смелых нарядах на закрытии ММКФ
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
15Сделать деньги
12В тени войны
08:44 (мск), источник: Sputnik.md

Молдову накрыли дожди: точный прогноз на 28 и 29 апреля

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 59% 756 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду в Молдове ожидается пасмурная погода, возможны дожди, в ночные часы столбики термометров покажут +7..+10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20..+23 градусов.

Читайте также
В Молдове зафиксировано 3 землетрясения за последние сутки

Ветер — южный. Его порывы достигнут 2−3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В ближайшие два дня — 27 и 28 апреля — синоптики прогнозируют солнечную погоду. Дневная температура в среднем составит +18..+21.

Народные приметы и традиции.

Обычно говорили, что в этот день вороны купаются в лужах и ручьях вместе с воронятами и после этого отпускают их в самостоятельную жизнь.

Кстати, 27 апреля были распространены смотрины и сватовство по той же причине — родители с легкостью отпускали детей из семьи для того чтобы они создали свою семью и свой дом.

27 апреля открывался сезон для земледельцев. Снег уже окончательно сходил с полей, устанавливалась теплая погода, и заморозков уже не было. Все это позволяло начать полевые работы и выходить на пашню. Крестьяне заранее, перед 27 апреля, перебирали в закромах семена, и теперь просто оставалось взять их с собой в поле, посадить и ожидать богатого урожая. В народе день 27 апреля получил самые разные названия: Мартин-лисогон, Птичьи обереги, Вороний праздник, Евстафий, Мартын. В православии 27 апреля почиталась память святого Мартына и святого Евставфия.

Все новости региона
 Выборы в Кишиневе: поименный список тех, кто метит в мэры
Эхо катастрофы: в Молдове вспоминают жертв аварии на АЭС в Чернобыле
Состоялся первый раунд переговоров лидеров двух Корей
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
В США предрекли смерть морской авиации России
Трамп вспомнил о ночевке в Москве пятилетней давности
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь