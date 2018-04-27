Молдову накрыли дожди: точный прогноз на 28 и 29 апреля

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду в Молдове ожидается пасмурная погода, возможны дожди, в ночные часы столбики термометров покажут +7..+10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20..+23 градусов.

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Ветер — южный. Его порывы достигнут 2−3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В ближайшие два дня — 27 и 28 апреля — синоптики прогнозируют солнечную погоду. Дневная температура в среднем составит +18..+21.

Народные приметы и традиции.

Обычно говорили, что в этот день вороны купаются в лужах и ручьях вместе с воронятами и после этого отпускают их в самостоятельную жизнь.

Кстати, 27 апреля были распространены смотрины и сватовство по той же причине — родители с легкостью отпускали детей из семьи для того чтобы они создали свою семью и свой дом.