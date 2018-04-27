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09:44 (мск), источник: Newslab.ru

Жители 146 домов в Красноярске получат раздельные квитанции за жилищные услуги

С 3 мая разные квитанции за коммунальные и жилищные услуги получат свыше 12 тысяч жителей Железнодорожного района.

Источник: РИА "Новости"

Жители Железнодорожного района, чьи дома обслуживает управляющая компания «Жилищные системы Красноярска», получат отдельную квитанцию за коммунальные услуги. СГК запустила второй этап по переводу части домов, которые обслуживаются управляющей компанией «ЖСК», на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями.

С 3 мая разные квитанции за коммунальные и жилищные услуги получат свыше 12 тысяч жителей Железнодорожного района краевого центра. Отдельный платежный документ получат только собственники квартир в тех домах, где принято и закреплено в протоколе решение о введении прямых расчетов с поставщиками коммунальных ресурсов.

Раздельные квитанции придут жителям 146 домов Железнодорожного района города. По первой, которая придет от имени Сибирской теплосбытовой компании, собственники будут оплачивать отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение. Деньги сразу будут перечислены поставщикам ресурсов: Сибирской генерирующей компании и «КрасКому». Вторую квитанцию направит управляющая компания «Жилищные системы Красноярска». В ней будут начисления за жилищные услуги: вывоз мусора, обслуживание лифтов, взносы на текущий ремонт, а также содержание общего имущества.

Сложив суммы в обеих квитанциях, житель получит сумму к оплате, которую обычно производил по единому платежному документу от управляющей компании. Все расходы по печати и доставке платежных документов понесут ресурсоснабжающие организации. Изменений в передачи показаний индивидуальных приборов учета для жителей не будет. Как и раньше, передать ежемесячные данные счетчиков можно будет через сайт УК «ЖСК», по телефону или при личном визите в офис. Обмен данными между управляющей компаний и поставщиками ресурсов отлажен в автоматическом режиме.

Собственникам квартир необходимо оплатить обе квитанции. Каждая из них имеет свой номер лицевого счета, деньги на котором учитываются отдельно. То есть при внесении обычной суммы на один счет по одной из квитанций начнет формироваться переплата, а на счету второй квитанции — задолженность. Деньги принимают любым привычным способом: в кассах, через терминалы «ПлатеЖКа», с помощью мобильного банка «Сбербанк Онлайн» или сервиса автоплатежа, предварительно перенастроив параметры и реквизиты оплаты.

Вводя поэтапно систему двух платежек, ресурсоснабжающие организации и крупнейшая управляющая компания города приступают к отработке нового механизма взаимодействия, предусмотренного поправками в Жилищный кодекс РФ, которые вступили в силу 3 апреля 2018 года. Согласно нововведениям, жители вправе заключить договор на поставку ресурсов минуя управляющую компанию. Решение об этом должно быть оформлено протоколом общего собрания собственников жилья.

С начала апреля жители девяти тысяч квартир в 129 многоквартирных домах Центрального района Красноярска уже получают отдельные квитанции от поставщиков ресурсов. Следующими, в июне, две квитанции получат жители в Октябрьском районе города.

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