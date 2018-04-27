Пенсионеры Приангарья смогут бесплатно ездить в электричках
Бесплатный проезд будет действовать с 1 мая по 30 сентября.
Бесплатный проезд будет действовать с 1 мая по 30 сентября.
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и транспортная компания заключили соглашение, согласно которому пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно. Об этом сообщает ведомство.
Действовать бесплатный проезд будет с 1 мая по 30 сентября 2018 года. Воспользоваться им смогут неработающие пенсионеры Иркутской области, которые получают пенсию по старости и не имеют федеральных льгот.
Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, гражданам предлагают предъявить пенсионное удостоверение и