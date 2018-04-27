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09:44 (мск), источник: АиФ Иркутск

Пенсионеры Приангарья смогут бесплатно ездить в электричках

Бесплатный проезд будет действовать с 1 мая по 30 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и транспортная компания заключили соглашение, согласно которому пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно. Об этом сообщает ведомство.

Действовать бесплатный проезд будет с 1 мая по 30 сентября 2018 года. Воспользоваться им смогут неработающие пенсионеры Иркутской области, которые получают пенсию по старости и не имеют федеральных льгот.

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, гражданам предлагают предъявить пенсионное удостоверение и справку-решение о праве на бесплатный проезд в железнодорожном транспорте. Льготные проездные можно оформить как в кассах, так и в электропоезде.

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