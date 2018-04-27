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08:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Скончался пресс-секретарь ПО «Маяк» Кирилл Зернов

ОЗЕРСК, 27 апреля, ФедералПресс. Не стало представителя производственного объединения «Маяк» Кирилла Зернова, который работал с журналистами.

Это произошло сегодня ночью, сообщил начальник информационно-аналитического отдела администрации Озерска Сергей Зюсь: «Его обнаружили утром в номере гостиницы».

Пока известно, что руководитель информационного центра ФГУП «ПО «Маяк» Кирилл Зернов лег спать и не проснулся. Причины гибели устанавливаются. Дата прощания еще не назначена.

У Зернова осталась семья. Он жил на два города: работал в Озерске, а его дом был в Челябинске. Коллеги вспоминают его как большого профессионала, отзывчивого и жизнелюбивого человека. Редакция «ФедералПресс» выражает соболезнования семье и близким погибшего.

Напомним, на прошлой неделе южноуральцы простились с председателем Союза журналистов Челябинской области Ольгой Давиденко. Она скончалась в результате болезни.

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