Скончался пресс-секретарь ПО «Маяк» Кирилл Зернов
ОЗЕРСК, 27 апреля, ФедералПресс. Не стало представителя производственного объединения «Маяк» Кирилла Зернова, который работал с журналистами.
ОЗЕРСК, 27 апреля, ФедералПресс. Не стало представителя производственного объединения «Маяк» Кирилла Зернова, который работал с журналистами.
Это произошло сегодня ночью, сообщил начальник
Пока известно, что руководитель информационного центра ФГУП «ПО «Маяк» Кирилл Зернов лег спать и не проснулся. Причины гибели устанавливаются. Дата прощания еще не назначена.
У Зернова осталась семья. Он жил на два города: работал в Озерске, а его дом был в Челябинске. Коллеги вспоминают его как большого профессионала, отзывчивого и жизнелюбивого человека. Редакция «ФедералПресс» выражает соболезнования семье и близким погибшего.
Напомним, на прошлой неделе южноуральцы простились с председателем Союза журналистов Челябинской области Ольгой Давиденко. Она скончалась в результате болезни.