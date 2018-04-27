Скончался пресс-секретарь ПО «Маяк» Кирилл Зернов

Это произошло сегодня ночью, сообщил начальник информационно-аналитического отдела администрации Озерска Сергей Зюсь: «Его обнаружили утром в номере гостиницы».

Пока известно, что руководитель информационного центра ФГУП «ПО «Маяк» Кирилл Зернов лег спать и не проснулся. Причины гибели устанавливаются. Дата прощания еще не назначена.

У Зернова осталась семья. Он жил на два города: работал в Озерске, а его дом был в Челябинске. Коллеги вспоминают его как большого профессионала, отзывчивого и жизнелюбивого человека. Редакция «ФедералПресс» выражает соболезнования семье и близким погибшего.