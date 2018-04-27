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08:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В школе города Благовещенска в Башкирии открыт новый кадетский класс

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Накануне в городе Благовещенске на базе СОШ № 4 Региональная общественная организация морских пехотинцев Башкортостана «Витязь» открыла новый кадетский класс.

Как сообщили в Общественной палате региона, это уже 12-й по счету кадетский класс, созданный организацией морпехов, возглавляемой заместителем председателя ОП РБ Олегом Галиным.

Кадетами стали 18 юношей и 11 девушек, учащихся 5 «К» класса.

«Нашей организацией за 14 лет деятельности создано два кадетских Центра морской пехоты, 12 кадетских классов и военно-патриотических клубов морской пехоты, с общим охватом обучающихся свыше 350.

воспитанников. Они обучаются по авторской программе организации военно-патриотического воспитания. Кадеты изучают историю, занимаются огневой, строевой, туристической подготовкой, рукопашным боем. Летом они проходят плавательную практику, парашютно-десантную подготовку, обучаются в рамках военно-полевых лагерей. В мае запланирован выезд на боевые стрельбы из автомата, — рассказал Олег Галин.

Основа деятельности организации «Витязь» — военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, социальное и юридическое сопровождение ветеранов воинской службы, ветеранов боевых действий, членов их семей. За время деятельности организации в Вооруженные Силы России в качестве призывников и курсантов высших военных институтов направленно более 200 выпускников кадетских классов и военно-патриотических клубов. Подростков готовят не только к службе в армии, их воспитывают как патриотов, преданных своей Родине. «У нас в республике более 10 тысяч военнослужащих, которые уже прошли службу в героических войсках морской пехоты России. Это военнослужащие срочной службы, офицеры запаса. Эти люди хранят армейские традиции и в качестве членов нашей организации передают их ребятам», — добавил Олег Галин.

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