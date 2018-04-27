В школе города Благовещенска в Башкирии открыт новый кадетский класс

Основа деятельности организации «Витязь» — военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, социальное и юридическое сопровождение ветеранов воинской службы, ветеранов боевых действий, членов их семей. За время деятельности организации в Вооруженные Силы России в качестве призывников и курсантов высших военных институтов направленно более 200 выпускников кадетских классов и военно-патриотических клубов. Подростков готовят не только к службе в армии, их воспитывают как патриотов, преданных своей Родине. «У нас в республике более 10 тысяч военнослужащих, которые уже прошли службу в героических войсках морской пехоты России. Это военнослужащие срочной службы, офицеры запаса. Эти люди хранят армейские традиции и в качестве членов нашей организации передают их ребятам», — добавил Олег Галин.