Шоумен Сергей Бадюк побывал в воронежской колонии
В качестве гостя, а не осужденного.
В качестве гостя, а не осужденного.
Телеведущий и спортсмен Сергей Бадюк встретился с заключенными воронежской исправительной колонии № 2. В наш город он приехал в качестве ведущего одного из турниров по смешанным единоборствам.
Сначала Сергей Бадюк посетил храм колонии. Там он отстоял службу вместе с заключенными из состава православной общины. Потом актер провел творческую встречу с заключенными, на которой рассказал о своем жизненном и творческом пути.
Сергей Бадюк раздал осужденным автографы и сфотографировался со всеми желающими. Потом он поделился фотографиями из колонии с подписчиками своего Инстаграма.