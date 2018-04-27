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09:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Шоумен Сергей Бадюк побывал в воронежской колонии

В качестве гостя, а не осужденного.

Телеведущий и спортсмен Сергей Бадюк встретился с заключенными воронежской исправительной колонии № 2. В наш город он приехал в качестве ведущего одного из турниров по смешанным единоборствам.

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Сначала Сергей Бадюк посетил храм колонии. Там он отстоял службу вместе с заключенными из состава православной общины. Потом актер провел творческую встречу с заключенными, на которой рассказал о своем жизненном и творческом пути.

Сергей Бадюк раздал осужденным автографы и сфотографировался со всеми желающими. Потом он поделился фотографиями из колонии с подписчиками своего Инстаграма.

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