В рабочую субботу в Челябинской области резко потеплеет

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске — плюс 7 градусов, влажность воздуха 80%, ветер западный 3−5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17−19 градусов. По области — плюс 17−22 градуса, на севере — до плюс 13 градусов. Ночью — плюс 2−7 градусов. Ветер западный, юго-западный 6−11 метров в секунду, днем отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы — 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная. Восход солнца — в 5 часов 21 минуту, заход — в 20 часов 24 минуты. Долгота светового дня — 15 часов 3 минуты. Луна растущая.