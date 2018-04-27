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08:57 (мск), источник: Uralpress.ru

В рабочую субботу в Челябинской области резко потеплеет

В рабочую субботу, 28 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь.

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Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске — плюс 7 градусов, влажность воздуха 80%, ветер западный 3−5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17−19 градусов. По области — плюс 17−22 градуса, на севере — до плюс 13 градусов. Ночью — плюс 2−7 градусов. Ветер западный, юго-западный 6−11 метров в секунду, днем отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы — 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная. Восход солнца — в 5 часов 21 минуту, заход — в 20 часов 24 минуты. Долгота светового дня — 15 часов 3 минуты. Луна растущая.

По народному календарю — Пудов день. На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Именины в этот день: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.

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