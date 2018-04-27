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11:25 (мск), источник: КрымPress

Ксения Собчак в Крым не едет

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опровергла сообщения о том, что намерена посетить Крым.

Я действительно запрашивала (давно) разрешение на въезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного (!) попадания на эту территорию. Кстати, единственный раз когда я была в Крыму как журналист, я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона. Но сейчас в Крым я не собираюсь, и давно уже об этом сообщила г-ну Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам, — написала Собчак на своей странице в Facebook. Ранее в СМИ появились данные, что теледива 28 апреля приедет в Крым для участия в бизнес-тренинге.

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