Ксения Собчак в Крым не едет
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опровергла сообщения о том, что намерена посетить Крым.
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опровергла сообщения о том, что намерена посетить Крым.
Я действительно запрашивала (давно) разрешение на въезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного (!) попадания на эту территорию. Кстати, единственный раз когда я была в Крыму как журналист, я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона. Но сейчас в Крым я не собираюсь, и давно уже об этом сообщила