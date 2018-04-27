В Перми злостные должники лишатся своих земельных участков
По итогам двух месяцев сумма долга уменьшилась на 20 млн рублей.
По итогам двух месяцев сумма долга уменьшилась на 20 млн рублей.
Городской департамент земельных отношений усиливает меры по взысканию долгов с недобросовестных арендаторов. Злостные должники лишатся арендуемых земельных участков. Ведомство готовит материалы для расторжения ряда договоров аренды земли, предоставленной для строительства и других целей.
Так, уже в I квартале 2018 года районными комиссиями были рассмотрены личные дела 300 неплательщиков, которые задолжали 15 млн рублей.
— Начиная с этого года, мы ужесточили меры и расширили список неплательщиков. Теперь даже однократная задержка арендного платежа может стать основанием для вызова должника на комиссию. При наличии задолженности и предусмотренных законом оснований департамент начинает работу по расторжению договоров аренды. В 2017 году мы уже освоили данную практику. В этом году хотим закрепить ее и сделать массовой, — отметила начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова.
Напомним, борьба с неплательщиками — часть проекта департамента земельных отношений «Платим за землю правильно», который направлен на сокращение задолженности по земельным платежам. По итогам первых двух месяцев 2018 года сумма долга за аренду городской земли по сравнению с началом года сократилась более чем на 20 млн рублей.