В Перми злостные должники лишатся своих земельных участков

Источник: Комсомольская правда

Городской департамент земельных отношений усиливает меры по взысканию долгов с недобросовестных арендаторов. Злостные должники лишатся арендуемых земельных участков. Ведомство готовит материалы для расторжения ряда договоров аренды земли, предоставленной для строительства и других целей.

Так, уже в I квартале 2018 года районными комиссиями были рассмотрены личные дела 300 неплательщиков, которые задолжали 15 млн рублей.

Если должник не желает платить по счетам, начинается процедура взыскания недоимки через суд и процесс аннулирования договора пользования землей.

— Начиная с этого года, мы ужесточили меры и расширили список неплательщиков. Теперь даже однократная задержка арендного платежа может стать основанием для вызова должника на комиссию. При наличии задолженности и предусмотренных законом оснований департамент начинает работу по расторжению договоров аренды. В 2017 году мы уже освоили данную практику. В этом году хотим закрепить ее и сделать массовой, — отметила начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова.