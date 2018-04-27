Все фонтаны в Омске заработают к 9 мая

На портале Администрации города рассказали, что мытье только одной стороны фонтана занимает примерно 1,5 часа. Рабочие используют как специальное оборудование, так и традиционные швабры и щетки.

По словам инженера-энергетика Виктора Сунцова, в летний сезон фонтаны на Чокана Валиханова моют каждый месяц: рабочие убирают листья и мелкий мусор, попавшие в воду, а также следят, чтобы форсунки не забивались, и напор воды был хорошим. «Интересно, что, несмотря на отсутствие чаши, гости города все равно оставляют в фонтане монетки, бросая их сквозь дренажную решетку», — поделился Виктор Сунцов наблюдением. Он надеется, что примета сбывается, и туристы возвращаются в Омск любоваться его красотами.