Все фонтаны в Омске заработают к 9 мая
На Чокана Валиханова фонтаны запустят уже первого.
На Чокана Валиханова фонтаны запустят уже первого.
Специалисты БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» продолжают подготовку городских фонтанов к летнему сезону. Они проверяют фильтры, насосы и электронику, а также отмывают наружные элементы.
На портале Администрации города рассказали, что мытье только одной стороны фонтана занимает примерно 1,5 часа. Рабочие используют как специальное оборудование, так и традиционные швабры и щетки.
По словам
Добавим, сейчас специалисты готовят к открытию все фонтаны. Они должны заработать к 9 мая.