Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп заявил о резкой смене позиции по отношению к России
Нужно ли срывать букву «Ш»?
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой
Западные СМИ сообщили, почему РФ не расчехляет орудия в ответ США
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Свою шайбу Кросби забросил из-под Овечкина. «Вашингтон» проиграл
Анжелика Варум показала фото с тренировки
Алена Шишкова примерила странную шляпую
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
17Time 100
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
09:53 (мск), источник: Комсомольская правда

350 школьников и учителей отправятся из Тольятти в Сызрань на «Краеведческом экспрессе»

По дороге из Тольятти в Сызрань школьников и педагогов ждет познавательная программа на краеведческую тему, конкурсы, призы, стихи и песни.

Сегодня, 27 апреля, в Сызрань из Тольятти прибудет «Краеведческий экспресс». Он привезет 350 школьников и педагогов тольяттинской школы, пишет КТВ-Луч. Маршрут посвятят Дню Победы и 78-ой годовщине СВВАУЛ.

До этого «Краеведческий экспресс» отправлялся из Самары в Тольятти и Сызрань и из Сызрани в Тольятти и Самару.

По дороге из Тольятти в Сызрань школьников и педагогов ждет познавательная программа на краеведческую тему, конкурсы, призы, стихи и песни. В Сызрани тольяттинцев ждет экскурсия по достопримечательностям.

Все новости региона
 ВАДА назвало страну, чьи спортсмены чаще всего в мире попадаются на допинге
Закрытие ММКФ: Декольте Боярской и перья Кожевниковой
Ким Чен ЫН обещал не будить главу Южной Кореи ракетными залпами
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
В США предрекли смерть морской авиации России
Трамп вспомнил о ночевке в Москве пятилетней давности
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой Актер умилил соцсети совместной фотографией с Машей.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь