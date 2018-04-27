350 школьников и учителей отправятся из Тольятти в Сызрань на «Краеведческом экспрессе»
По дороге из Тольятти в Сызрань школьников и педагогов ждет познавательная программа на краеведческую тему, конкурсы, призы, стихи и песни.
По дороге из Тольятти в Сызрань школьников и педагогов ждет познавательная программа на краеведческую тему, конкурсы, призы, стихи и песни.
Сегодня, 27 апреля, в Сызрань из Тольятти прибудет «Краеведческий экспресс». Он привезет 350 школьников и педагогов тольяттинской школы, пишет
До этого «Краеведческий экспресс» отправлялся из Самары в Тольятти и Сызрань и из Сызрани в Тольятти и Самару.
По дороге из Тольятти в Сызрань школьников и педагогов ждет познавательная программа на краеведческую тему, конкурсы, призы, стихи и песни. В Сызрани тольяттинцев ждет экскурсия по достопримечательностям.