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08:59 (мск), источник: Publika.md

50 лучших студентов из Молдовы получили почетные стипендии в размере 12.000 леев

Лучшим студентам страны вручили почетные стипендиции. По 12 тысяч леев получили 50 юношей и девушек со всей Молдовы.

Источник: Publika.md
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Один из них — студент третьего курса Экономической академии Александр Бречко. Цель принять участие в конкурсе лучших он постаил перед собой, еще учась в колледже.

«Я очень рад, что добился поставленной задачи, добился своей цели», — сказал студент Экономической академии Александр Бречко.

Всего в конкурсе участвовали 125 студентов. Как отмечают организаторы, состязание было непростым и напряженным.

«Конкурс собрал студентов разных курсов и различных факультетов двадцати одного университета», — сказала госсекретарь МОКИ Анжела Кутачевич.

«Задача конкурса — стимулировать студентов к участию во внеаудиторных проектах, мотивировать их на эффективное освоение знаний и стремление стать лучшими специалистами», — сказала организатор конкурса Анжела Мусет.

Конкурс «Почетная стипендия» проводится уже 22 года. Денежные премии за отличные знания и навыки получили 1450 студентов.

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