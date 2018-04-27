50 лучших студентов из Молдовы получили почетные стипендии в размере 12.000 леев
Лучшим студентам страны вручили почетные стипендиции. По 12 тысяч леев получили 50 юношей и девушек со всей Молдовы.
Лучшим студентам страны вручили почетные стипендиции. По 12 тысяч леев получили 50 юношей и девушек со всей Молдовы.
Один из них — студент третьего курса Экономической академии Александр Бречко. Цель принять участие в конкурсе лучших он постаил перед собой, еще учась в колледже.
«Я очень рад, что добился поставленной задачи, добился своей цели», — сказал студент Экономической академии Александр Бречко.
Всего в конкурсе участвовали 125 студентов. Как отмечают организаторы, состязание было непростым и напряженным.
«Конкурс собрал студентов разных курсов и различных факультетов двадцати одного университета», — сказала госсекретарь МОКИ Анжела Кутачевич.
«Задача конкурса — стимулировать студентов к участию во внеаудиторных проектах, мотивировать их на эффективное освоение знаний и стремление стать лучшими специалистами», — сказала организатор конкурса Анжела Мусет.
Конкурс «Почетная стипендия» проводится уже 22 года. Денежные премии за отличные знания и навыки получили 1450 студентов.