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09:45 (мск), источник: Tengrinews

«На других планетах». Лукьяненко поделился мнением об Астане

Российский писатель-фантаст, уроженец Казахстана Сергей Лукьяненко рассказал, почему в будущем города на других планетах могут быть похожи на Астану, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Посетив Астану в 2011 году для организации конкурса молодых писателей «Байконур», писатель опубликовал фотографию столицы в своем онлайн-дневнике и подписал: «Возможно, так будут выглядеть города на других планетах».

В свой очередной приезд в Астану он подробнее объяснил свое видение футуристического города.

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«В мире очень много городов, которые находятся в таких местах, где климат не очень дружелюбен человеку: сильные ветра, сильные морозы и так далее. Астана в этом плане как город, который строится очень активно сейчас уже с использованием каких-то современных технологий и решений градостроительных, она как раз нацелена на то, чтобы создать для человека удобную среду обитания несмотря на внешние условия», — считает писатель.

Лукьяненко привел в пример Назарбаев Университет и Зеленый пояс вокруг Астаны.

«Огромное пространство накрыто куполом, в самый ужасный мороз и ветер можно спокойно и с комфортом себя чувствовать, сама система деления города и проспектов, защитное кольцо лесное, создающееся вокруг, это все такие правильные решения, которые выстраивают среду обитания для людей. Эта черта, которая должна быть свойственна строящимся новым городам», — отметил он.

По его словам, плюс Астаны в том, что это очень молодой город.

«Понятно, что никто не сможет перестроить с нуля Москву, Алматы, Лондон. Они как построены, так и будут медленно развиваться. Но новые города уже должны строиться с умом, с размахом под каждые конкретные условия. Астана как раз идет в этом направлении», — заметил Лукьяненко.

В Астану Сергея Лукьяненко пригласили принять участие в XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Меня пригласили как человека родившегося в Казахстане, любящего свою малую родину. Пригласили выступить, я признателен и с удовольствием принял предложение. Люблю Казахстан и всегда приятно здесь вновь оказаться. А ассамблея — это мероприятие очень интересное, позволяющее выработать общую стержневую идею для всех людей в Казахстане. Это интересный опыт такого коллективного сотворчества, который позволяет народу смотреть в будущее», — объяснил свой визит писатель-фантаст.

Ранее Лукьяненко рассказал о совместной работе с режиссером Тимуром Бекмамбетовым над проектом фантастического фильма о Казахстане. А 25 мая в кинотеатрах выйдет фильм по еще одному произведению Сергея Лукьяненко «Черновик».

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