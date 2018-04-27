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09:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Ушел из жизни Почетный житель Перми Эдуард Черкашин

В 1984—1987 годах он занимал пост председателя Пермского горисполкома.

За время его руководства был утвержден генеральный план развития Перми, построены многие крупные объекты, в том числе четыре детских поликлиники-больницы, 20 детских садов, памятник «Героям фронта и тыла» на эспланаде, мемориал на воинском кладбище Перми.

В 1986 году Эдуард Черкашин возглавил ППО «Моторостроитель» им. Свердлова. Позже руководил АО «Пермская финансово-производственная группа», АО «Пермские лесопромышленники».

В 2006 году стал Почетным гражданином Перми. С 2008 года являлся заместителем управляющего директора — директором по производству АО «Пермский моторный завод».

Соболезнования родным и близким Эдуарда Черкашина выразили глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель гордумы Перми Юрий Уткин.

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