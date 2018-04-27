Ушел из жизни Почетный житель Перми Эдуард Черкашин
В 1984—1987 годах он занимал пост председателя Пермского горисполкома.
В 1984—1987 годах он занимал пост председателя Пермского горисполкома.
За время его руководства был утвержден генеральный план развития Перми, построены многие крупные объекты, в том числе четыре детских
В 1986 году Эдуард Черкашин возглавил ППО «Моторостроитель» им. Свердлова. Позже руководил АО «Пермская
В 2006 году стал Почетным гражданином Перми. С 2008 года являлся заместителем управляющего директора — директором по производству АО «Пермский моторный завод».
Соболезнования родным и близким Эдуарда Черкашина выразили глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель гордумы Перми Юрий Уткин.