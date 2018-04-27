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11:48 (мск), источник: Деловое сообщество

В ростовских трамваях начали объявлять остановки на английском

В нескольких ростовских трамваях новой модели 71−911E City Star начали дублировать объявление остановок автоинформатором на английском языке.

Нововведение запустили в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018. Речь идет о нескольких вагонах, которые работают на маршруте № 10 «площадь Мичурина — Сельмаш».

Предполагается, что англоязычные объявления помогут туристам сориентироваться в городских остановках.

Напомним, в течение последних двух лет для Ростова было закуплено 30 новых трамвайных вагонов. Всего в городе работает сейчас пять трамвайных маршрутов, однако некоторые из них сейчас временно изменили схему движения: до 31 мая ведется реконструкция основной «трамвайной артерии» донской столицы — улицы Станиславского.

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