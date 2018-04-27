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10:39 (мск), источник: АиФ Калининград

На майские праздники в Зеленоградске пройдет фестиваль уличной гастрономии

На майские праздники в Зеленоградске пройдет фестиваль уличной гастрономии, сообщает пресс-служба местной администрации.

Источник: Аргументы и факты

На фестивале ждут коллективы из Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Сахалина, Ижевска, а также из Италии, Литвы, Польши и Белоруссии.

На фестивале выступят уличные музыканты, детские творческие коллективы. Организаторы обещают конкурсы с призами и сувенирами, будет работать ремесленная и антикварная зона, зона кулинарных мастер-классов, фудкорт.

Fish Food Festival стартует 29 апреля и продлится до 2 мая. Местом проведения станет центральная площадь города и Аллея Дружбы.

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