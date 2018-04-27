На майские праздники в Зеленоградске пройдет фестиваль уличной гастрономии
На майские праздники в Зеленоградске пройдет фестиваль уличной гастрономии, сообщает
На майские праздники в Зеленоградске пройдет фестиваль уличной гастрономии, сообщает
На фестивале ждут коллективы из Калининграда,
На фестивале выступят уличные музыканты, детские творческие коллективы. Организаторы обещают конкурсы с призами и сувенирами, будет работать ремесленная и антикварная зона, зона кулинарных
Fish Food Festival стартует 29 апреля и продлится до 2 мая. Местом проведения станет центральная площадь города и Аллея Дружбы.