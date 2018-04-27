На майские праздники в Зеленоградске пройдет фестиваль уличной гастрономии

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На фестивале ждут коллективы из Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Сахалина, Ижевска, а также из Италии, Литвы, Польши и Белоруссии.

На фестивале выступят уличные музыканты, детские творческие коллективы. Организаторы обещают конкурсы с призами и сувенирами, будет работать ремесленная и антикварная зона, зона кулинарных мастер-классов, фудкорт.