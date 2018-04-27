В регионах проведения ЧМ-2018 на два месяца ограничат оборот оружия

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В регионах-организаторах чемпионата мира по футболу-2018 с 25 мая по 25 июля ограничат оборот гражданского и служебного оружия и патронов.

В частности, ограничение распространяется на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Волгоградской, Свердловской, Нижегородской, Самарской, Ростовской, Калининградской, Калужской, Воронежской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Чечни, Татарстана и Мордовии, сообщает ИА REGNUM.

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Ограничения будут действовать в соответствии с указом президента РФ от 9 мая 2017 года об усилении мер безопасности на период проведения мундиаля.

В случае нарушения временно установленных правил предусмотрены меры ответственности, в том числе, изъятие оружия.

Кроме того, запрет на перевозку гражданского и служебного оружия в указанный период устанавливают международные аэропорты Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи и Москвы.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для обеспечения безопасности при проведении чемпионата мира в России будет задействована группировка сил и средств МЧС общей численностью свыше 40 тыс. человек и более 4,4 тыс. единиц техники.