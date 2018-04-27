В регионах проведения ЧМ-2018 на два месяца ограничат оборот оружия
Также запрет на перевозку гражданского и служебного оружия вводят аэропорты.
Также запрет на перевозку гражданского и служебного оружия вводят аэропорты.
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В частности, ограничение распространяется на территории Москвы,
Ограничения будут действовать в соответствии с указом президента РФ от 9 мая 2017 года об усилении мер безопасности на период проведения мундиаля.
В случае нарушения временно установленных правил предусмотрены меры ответственности, в том числе, изъятие оружия.
Кроме того, запрет на перевозку гражданского и служебного оружия в указанный период устанавливают международные аэропорты Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда,
Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москва,
Как сообщало ранее ИА REGNUM, для обеспечения безопасности при проведении чемпионата мира в России будет задействована группировка сил и средств МЧС общей численностью свыше 40 тыс. человек и более 4,4 тыс. единиц техники.
Обеспечивать авиационную безопасность будут более 60 воздушных судов и свыше 340 авиационных специалистов. Подобные группировки МЧС России созданы во всех