В центре Челябинска не будут перекрывать движение на 1 мая

Организаторы праздничных митингов и шествий 1 мая построили свои маршруты так, чтобы мероприятия не мешали движению транспорта в центре Челябинска — исключением станет ограничение движения по улице Тимирязева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Для проведения мероприятий в честь Первомая движение транспорта ограничиваться не будет. На улице Тимирязева с 9.00 до 12.00 будет закрыто движение автомобильного транспорта на участке от Цвиллинга до Елькина. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

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Представители региональной Федерации профсоюзов, партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии ЕР» соберутся на Театральной площади, где с 10.00 начнется митинг, потом участники перейдут в городской сад имени Пушкина. Планируется, что в митинге примут участие около 16 тыс. человек.

«Справедливая Россия» соберется на демонстрацию и митинг на площади Ярославского, откуда проследует по пешеходной части улицы Кирова до сцены у Главпочтамта. Сбор участников запланирован на 10.00, начало демонстрации в 12.00, митинг с 12.30 до 13.00. По такому же маршруту пройдет шествие и митинг партии КПРФ, сбор в 13.00, начало шествия в 13.03, митинг запланирован до 15.00. Представители партии ЛДПР соберутся в 12.00 на улице Кирова, 116 (Челябинский молодежный театр), откуда с 13.00 направятся с шествием на площадь Революции, где с 13.20 до 14.00 состоится митинг.