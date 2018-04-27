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10:01 (мск), источник: dostup1.ru

В центре Челябинска не будут перекрывать движение на 1 мая

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Организаторы праздничных митингов и шествий 1 мая построили свои маршруты так, чтобы мероприятия не мешали движению транспорта в центре Челябинска — исключением станет ограничение движения по улице Тимирязева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Для проведения мероприятий в честь Первомая движение транспорта ограничиваться не будет. На улице Тимирязева с 9.00 до 12.00 будет закрыто движение автомобильного транспорта на участке от Цвиллинга до Елькина. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

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Представители региональной Федерации профсоюзов, партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии ЕР» соберутся на Театральной площади, где с 10.00 начнется митинг, потом участники перейдут в городской сад имени Пушкина. Планируется, что в митинге примут участие около 16 тыс. человек.

«Справедливая Россия» соберется на демонстрацию и митинг на площади Ярославского, откуда проследует по пешеходной части улицы Кирова до сцены у Главпочтамта. Сбор участников запланирован на 10.00, начало демонстрации в 12.00, митинг с 12.30 до 13.00. По такому же маршруту пройдет шествие и митинг партии КПРФ, сбор в 13.00, начало шествия в 13.03, митинг запланирован до 15.00. Представители партии ЛДПР соберутся в 12.00 на улице Кирова, 116 (Челябинский молодежный театр), откуда с 13.00 направятся с шествием на площадь Революции, где с 13.20 до 14.00 состоится митинг.

Межрегиональное объединение коммунистов проведет митинг у памятника Орленку и в сквере на Алом поле. Сбор участников в 9.30, митинг пройдет с 10.30 до 11.30. Представители ассоциации «Малая энергетика Урала» с 10.30 пройдут шествием по маршруту улица Кирова, 159 (Челябинск-Сити) — Кирова, 114 (главный вход на Кировку). В стрит-параде примут участие два джазовых коллектива, в колонне энергетиков прошагает символ Челябинска — верблюд Григорий. Перед началом шествия горожан обещают угостить безалкогольным глинтвейном.

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