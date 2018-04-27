Как в Керчи 1 мая будет ходить транспорт

В Керчи 1 мая на время демонстрации ограничат движение транспорта по нескольким улицам.

— Будет перекрыта проезжая часть от перекрестка улиц К. Маркса и Кирова до магазина «Фуршет» (Кирова, 2), а также Адмиралтейский проезд, Кооперативный переулок и улица Советская. По улице К. Маркса ограничения введут с 8.30, по остальным — с 10.00 до фактического окончания демонстрации, — сообщает пресс-служба администрации города.

Также будут прекращены парковка и стоянка машин с ночи 1 мая по маршруту движения участников праздничного шествия: улица К. Маркса — ул. Кирова (напротив административного здания по Кирова, 5, дома по Кирова, 3, и магазина «Фуршет» по Кирова, 2). Подъездные пути к улице К. Маркса с улиц Дубинина, Циолковского, Козлова также временно ограничат для проезда транспортных средств. На улицу Театральную временный заезд можно будет осуществить до 07.00.