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11:04 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье из-за бури в пустыне Гоби заметили пыльную дымку

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Песчаные бури в пустыне Гоби в последнюю неделю стали причиной пыльной дымки в Приморье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

«Обычно в апреле-мае при северо-западном ветре частицы пыли и песчинки относит в сторону Приморья воздушными массами. В последнюю неделю как раз во Владивостоке отмечалось такое явление. Сейчас направление ветра поменялось, и пыли в воздухе нет. Но, возможно, при изменении направления ветра явление повторится — так будет происходить до появления зелени на деревьях, которая оказывает сдерживающий эффект», — сказал собеседник.

По его словам, отличить пыль пустыни Гоби от прочей во Владивостоке можно по нетипичному цвету — например, в такие дни на машинах в городе остается желтоватая пыль.

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 Никита К., май 2003, Приморский край
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