В Приморье из-за бури в пустыне Гоби заметили пыльную дымку

«Обычно в апреле-мае при северо-западном ветре частицы пыли и песчинки относит в сторону Приморья воздушными массами. В последнюю неделю как раз во Владивостоке отмечалось такое явление. Сейчас направление ветра поменялось, и пыли в воздухе нет. Но, возможно, при изменении направления ветра явление повторится — так будет происходить до появления зелени на деревьях, которая оказывает сдерживающий эффект», — сказал собеседник.