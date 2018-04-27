В Приморье из-за бури в пустыне Гоби заметили пыльную дымку
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Песчаные бури в пустыне Гоби в последнюю неделю стали причиной пыльной дымки в Приморье, сообщил РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Песчаные бури в пустыне Гоби в последнюю неделю стали причиной пыльной дымки в Приморье, сообщил РИА Новости
«Обычно в
По его словам, отличить пыль пустыни Гоби от прочей во Владивостоке можно по нетипичному цвету — например, в такие дни на машинах в городе остается желтоватая пыль.