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11:21 (мск), источник: КрымPress

24 мая в УМВД России в Севастополе — приём граждан

Приём граждан 24 мая — с 10:00 до 12:00 — в УМВД России в Севастополе проведут заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Севастополю — начальник полиции полковник полиции Марк Михайлович Левин совместно с заместителем прокурора города Севастополя старшим советником юстиции Виктором Михайловичем Левченко. Приём пройдёт по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, д. 6 (Общественная приемная УМВД России по г. Севастополю).

Предварительная запись по телефону 53−02−14 с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.45.

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