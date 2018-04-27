24 мая в УМВД России в Севастополе — приём граждан
Приём граждан 24 мая — с 10:00 до 12:00 — в УМВД России в Севастополе проведут заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Севастополю — начальник полиции полковник полиции Марк Михайлович Левин совместно с заместителем прокурора города Севастополя старшим советником юстиции Виктором Михайловичем Левченко. Приём пройдёт по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших, д. 6 (Общественная приемная УМВД России по г. Севастополю).