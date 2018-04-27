Регата на кубок трех губернаторов пройдет в июне

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, регата в этом году состоится в польской части Калининградского (Вислинского) залива вокруг Крыницы Морской с 29 по 30 июня. Также будут и традиционные молодежные гонки, запланированные с 29 июня по 1 июля.

— В прошлом году Калининградская область была принимающей стороной, и тогда в гонке стартовало 53 яхты из России, Польши и Швеции. Общее количество участников превысило 200 человек, — сказала министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

В 2017 гонка развернулась от Балтийска до Взморья, после чего был путь в Калининград к двухъярусному мосту и вечерний проход под поднятым путепроводом со швартовкой у Музея мирового океана и «Юности».

В 2010 году в Балтийске было подписано соглашение между руководством Калининградской области, Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Республики Польши о проведении международной парусной регаты «Кубок трех губернаторов».