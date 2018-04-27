Регата на кубок трех губернаторов пройдет в июне
Калининградская область в этом году примет участие в регате на кубок трех губернаторов.
Калининградская область в этом году примет участие в регате на кубок трех губернаторов.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, регата в этом году состоится в польской части Калининградского (Вислинского) залива вокруг Крыницы Морской с 29 по 30 июня. Также будут и традиционные молодежные гонки, запланированные с 29 июня по 1 июля.
— В прошлом году Калининградская область была принимающей стороной, и тогда в гонке стартовало 53 яхты из России, Польши и Швеции. Общее количество участников превысило 200 человек, — сказала министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.
В 2017 гонка развернулась от Балтийска до Взморья, после чего был путь в Калининград к двухъярусному мосту и вечерний проход под поднятым путепроводом со швартовкой у Музея мирового океана и «Юности».
В 2010 году в Балтийске было подписано соглашение между руководством Калининградской области,
В 2014 году было принято решение изменить формат проведения мероприятия. Из трансграничной регата стала локальной. Также было принято решение добавить в регату детский пролог.