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10:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежская спортсменка попала в список самых изящных гимнасток мира

Популярный ресурс отметил грацию Ангелины Мельниковой.

Агентство «Р-спорт» включило 17-летнюю воронежскую спортсменку Ангелину Мельникову в число самых изящных и грациозных гимнасток в мире.

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— Даже если вы ничего не знаете о спортивной гимнастике, то вы в нее влюбитесь. Не верите? Просто посмотрите подборку самых изящных и грациозных гимнасток, которые запомнятся вам надолго, — пишет «Р-спорт».

Помимо Ангелины Мельниковой в список попали Александра Райсман, Габриэль Дуглас, Дарья Спиридонова, Алиша Сакрамоне, Алия Мустафина, Василики Миллуси и Маккайла Марони.

Добавим, что совсем недавно воронежская спортсменка завоевала пять золотых и одну серебряную медаль на чемпионате России. Мельникова выиграла «золото» в личном многоборье, в упражнениях на бревне и брусьях, в вольных упражнениях и опорном прыжке. Второе место гимнастка заработала в командных соревнованиях.

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