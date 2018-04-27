Воронежская спортсменка попала в список самых изящных гимнасток мира
Популярный ресурс отметил грацию Ангелины Мельниковой.
Популярный ресурс отметил грацию Ангелины Мельниковой.
Агентство «Р-спорт» включило 17-летнюю воронежскую спортсменку Ангелину Мельникову в число самых изящных и грациозных гимнасток в мире.
— Даже если вы ничего не знаете о спортивной гимнастике, то вы в нее влюбитесь. Не верите? Просто посмотрите подборку самых изящных и грациозных гимнасток, которые запомнятся вам надолго, — пишет «Р-спорт».
Помимо Ангелины Мельниковой в список попали Александра Райсман, Габриэль Дуглас, Дарья Спиридонова, Алиша Сакрамоне, Алия Мустафина, Василики Миллуси и Маккайла Марони.
Добавим, что совсем недавно воронежская спортсменка завоевала пять золотых и одну серебряную медаль на чемпионате России. Мельникова выиграла «золото» в личном многоборье, в упражнениях на бревне и брусьях, в вольных упражнениях и опорном прыжке. Второе место гимнастка заработала в командных соревнованиях.