Миллиарды на учебники: сколько Узбекистан потратит на образование
Министерство финансов Узбекистана рассказало, во сколько бюджету республики обойдется реформа образования.
Министерство финансов Узбекистана рассказало, во сколько бюджету республики обойдется реформа образования.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В рамках программы по совершенствованию системы дошкольного образования на 2017−2021 годы на строительство (14 объектов), реконструкцию (256 объектов), капитальный ремонт (157 объект) и оснащение детских садов власти Узбекистана направят 815 миллиардов сумов.
Как уточняется в Бюджетном послании Министерства финансов Узбекистана, эта сумма почти в три раза больше, чем в 2017 году.
Также Минфин выделит дополнительно пять миллиардов сумов на обеспечение 1200 детсадов игрушками и наглядными пособиями.
Кроме того, на мероприятия по переходу на 11-летнее образование в проекте бюджета республики предусмотрено 728,5 миллиарда сумов, из них 46 миллиардов на издание учебников.
В Узбекистане ввели обязательное 11-летнее школьное образование.
Также через Книжный фонд при Министерстве финансов 113,5 миллиарда уйдет на приобретение и доставки 29,7 миллиона экземпляров
В рамках программы комплексного развития системы высшего образования на период 2017—2021 годы на развитие
Еще на оснащение современной техникой в целях совершенствования процесса тестирования абитуриентов планируется потратить 8,2 миллиарда сумов.