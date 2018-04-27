Основной собственник ТЦ «Зимняя Вишня» передаст здание муниципалитету
Помимо него есть другие собственники, которые также готовы безвозмездно передать здание сгоревшего ТЦ городу.
Помимо него есть другие собственники, которые также готовы безвозмездно передать здание сгоревшего ТЦ городу.
Основной собственник здания ТЦ «Зимняя Вишня» «Кемеровский кондитерский комбинат» готов передать здание муниципалитету.
«Кемеровский кондитерский комбинат» принадлежит компании «Кондитерус Ком», совладельцем которой является томский бизнесмен Денис Штенгелов, сообщает «ТАСС». Глава Кемерова рассказал, что у здания ТЦ есть и другие собственники, с которыми ведется работа. На сегодняшний день четверо собственников ТЦ готовы безвозмездно отдать здание городу.
«Кемеровский кондитерский комбинат» готов полностью профинансировать снос сгоревшего торгового центра, а также создать на этом месте тот объект, который хотели бы видеть жители города. На решение юридических и организационных вопросов может уйти от недели до 10 дней. Также в здании ТЦ «Зимняя Вишня» до сих пор проводятся следственные действия. Сейчас мэрия Кемерова ожидает ответа от Следственного комитета в течение недели. После этого будет спланирован снос здания.