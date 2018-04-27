Основной собственник ТЦ «Зимняя Вишня» передаст здание муниципалитету

«Кемеровский кондитерский комбинат» принадлежит компании «Кондитерус Ком», совладельцем которой является томский бизнесмен Денис Штенгелов, сообщает «ТАСС». Глава Кемерова рассказал, что у здания ТЦ есть и другие собственники, с которыми ведется работа. На сегодняшний день четверо собственников ТЦ готовы безвозмездно отдать здание городу.

«Кемеровский кондитерский комбинат» готов полностью профинансировать снос сгоревшего торгового центра, а также создать на этом месте тот объект, который хотели бы видеть жители города. На решение юридических и организационных вопросов может уйти от недели до 10 дней. Также в здании ТЦ «Зимняя Вишня» до сих пор проводятся следственные действия. Сейчас мэрия Кемерова ожидает ответа от Следственного комитета в течение недели. После этого будет спланирован снос здания.